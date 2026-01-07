10 giovani tennisti da seguire nel 2026

Nel 2026, il panorama tennistico è caratterizzato da una nuova generazione di talenti emergenti. Tra i protagonisti più giovani, due tennisti di 22 e 24 anni stanno attirando l’attenzione, segnando un cambio generazionale rispetto all’epoca dei “Big Three”. In questo articolo, presentiamo dieci giovani promesse da seguire nel corso dell’anno, per scoprire i volti che potrebbero definire il futuro del tennis mondiale.

Il 2026 tennistico è già iniziato e si prospetta come un’annata in cui a farla da padrone saranno due tennisti ancora giovanissimi (22 e 24 anni), una cosa che ora ci sembra scontata ma che nell’era dei "big three" era sembrata una vera e propria chimera. La presa di Sinner e Alcaraz sul tennis del 2026 sembra ancora piuttosto scontata, anche se il tennis è crudele e quindi vai a sapere, e i due migliori giovani che si sono affacciati finora nel circuito, Jakub Mensik e Joao Fonseca, sembrano ancora (a meno di exploit) ad un anno di tennis dal poter essere davvero considerati dei contender Slam. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

