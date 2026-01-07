? LIVE! Bologna-Atalanta in diretta | tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Segui in tempo reale gli aggiornamenti della partita Bologna-Atalanta, in programma alle 18:30. Ecco le formazioni e gli sviluppi principali del match, che si svolge allo Stadio Renato Dall'Ara. Restate aggiornati con tutte le notizie e i risultati in diretta.
Bologna-Atalanta (ore 18:30). Bologna (4-3-3): Ravaglia, Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano A disp. Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis, Sulemana, Moro, Pobega, Odgaard, Dominguez, Rowe, Castro, Immobile. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Zalewski. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Hien, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Kamaldeen, Maldini. Arbitro: Marco Di Bello (sez. Brindisi) Gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
