? LIVE! Bologna-Atalanta 0-2 | tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Bologna-Atalanta, terminata con il risultato di 0-2. I marcatori sono stati Krstovic, al 37’ e al 60’. Ecco le formazioni e le sostituzioni dei due team. Restate con noi per tutte le informazioni e i dettagli della partita.

Bologna-Atalanta 0-2. Marcatori: 37? e 60? Krstovic Bologna (4-3-3): Ravaglia, Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Fabbian (72? Castro), Freuler (72? Moro), Ferguson; Orsolini (46? Rowe), Dallinga (59? Immobile), Cambiaghi (80? Dominguez). A disp. Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Holm, Casale, Lucumi, Lykogiannis, Sulemana, Pobega, Odgaard. All. Italiano Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini (68? Hien), Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson (77? Brescianini), Bernasconi; De Ketelaere (84? Kamaldeen), Krstovic (77? Samardzic), Zalewski (68? Musah). A disp. Sportiello, Rossi, Pasalic, Maldini.

