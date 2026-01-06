Zelensky | progressi in monitoraggio pace

Il presidente ucraino Zelensky ha descritto la recente Dichiarazione di Parigi come un passo concreto verso la pace, sottolineando l'importanza di documenti sostanziali piuttosto che semplici parole. Durante un intervento, ha evidenziato i progressi nel monitoraggio degli impegni presi, confermando l'impegno dell’Ucraina nel perseguire soluzioni durature e collaborative per una stabilità regionale.

20.45 Volodymyr Zelensky definisce la nuova Dichiarazione di Parigi"molto concreta" e parla di documenti "sostanziali, non solo parole". "Vogliamo essere pronti affinché,quando la diplomazia raggiungerà la pace,potremo schierare le forze della coalizione dei volenterosi", ha detto in conferenza stampa a Parigi. L'Ucraina ha già sufficienti dettagli e sa quali Paesi saranno coinvolti nell' accordo, compreso il contributo che ciascuno di loro fornirà separatamente, afferma Zelensky."Progressi anche nella discussioni con la delegazione Usa".

Summit dei Volenterosi, intesa per una forza multinazionale in Ucraina: «Gli Usa vigileranno sulla tregua». Meloni: «No all’invio di truppe» - Al vertice hanno partecipato anche il presidente ucraino Zelensky e i delegati statunitensi. msn.com

Progresso nei negoziati di pace in Ucraina: Le dichiarazioni di Zelensky - Zelensky Rivela: L'Accordo di Pace È Quasi Concluso, Ma I Dettagli Finali Sono Fondamentali per il Futuro dell'Europa. notizie.it

Ukraine Negotiations: Prospects and Pitfalls of Peace

MONDO Il presidente ucraino Zelensky parla di bugie e di un tentativo di giustificare futuri attacchi e sabotare i progressi nei colloqui di pace. - facebook.com facebook

"Il nostro incontro è stato eccellente - ha detto Donald Trump a margine del colloquio a Mar-a-Lago con Zelensky e i leader Ue - Abbiamo trattato, secondo alcuni, il 95% della questione, non so quale percentuale, ma abbiamo compiuto molti progressi per p x.com

