Zelensky Macron e Starmer firmano per una forza di pace in Ucraina | Gli Usa vigileranno sulla tregua Meloni | no a truppe italiane
Al termine della riunione dei Volenterosi a Parigi, Zelensky, Macron e Starmer hanno sottoscritto un accordo per una forza di pace in Ucraina. L'intesa prevede la creazione di hub militari, con il monitoraggio degli Stati Uniti sulla tregua, e garanzie di sicurezza rafforzate tra 35 Paesi, ispirate all’articolo 5 della NATO. La presidente Meloni ha espresso il suo no all'invio di truppe italiane.
Terminata la riunione dei Volenterosi a Parigi. L'intesa prevede che dopo il cessate il fuoco, il Regno Unito e la Francia stabiliscano hub militari in Ucraina; un gruppo di Paesi, coordinato dagli Usa, vigilerà sulla tregua; 35 Paesi hanno firmato poi «robuste» garanzie di sicurezza, sul modello dell'articolo 5 della Nato, per evitare nuovi attacchi russi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Ucraina, Zelensky, Macron e Starmer firmano per forza di pace. Usa vigileranno sulla tregua. Meloni: no a truppe italiane
Leggi anche: Ucraina, Zelensky vuole la pace: “Sentiti i mediatori Usa”. Domani vede Starmer, Macron e Merz
Dichiarazione Macron-Starmer-Zelensky per dispiegamento forza multinazionale - Il presidente francese Emmanule Macron, il premier britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ... notizie.tiscali.it
Zelensky vola da Macron e firma intesa per 100 caccia Rafale, sistemi Samp/T e missili. “Ok a co-produzione di droni intercettori” - Il presidente ucraino Vododymyr Zelensky è volato in Francia per firmare un accordo "storico" con l'omologo Emmanuel Macron per l'acquisto di 100 caccia Rafale F4 entro il ... quotidiano.net
Zelensky vede Starmer, Macron e Merz: «Gli Usa indispensabili». Le controproposte a Trump - Kirill Dmitriev, consigliere di Putin e negoziatore russo, pronuncia parole illuminanti: «È ora che la Ue ascolti Trump per salvarsi». ilgazzettino.it
Macron a l?sat Ucraina balt?? Fran?a vrea s? negocieze cu Putin! - Pechii
Ucraina, Zelensky arriva all'Eliseo da Macron prima della riunione dei 'Volenterosi' - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.