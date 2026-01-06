Zelensky Macron e Starmer firmano per una forza di pace in Ucraina | Gli Usa vigileranno sulla tregua Meloni | no a truppe italiane

Al termine della riunione dei Volenterosi a Parigi, Zelensky, Macron e Starmer hanno sottoscritto un accordo per una forza di pace in Ucraina. L'intesa prevede la creazione di hub militari, con il monitoraggio degli Stati Uniti sulla tregua, e garanzie di sicurezza rafforzate tra 35 Paesi, ispirate all’articolo 5 della NATO. La presidente Meloni ha espresso il suo no all'invio di truppe italiane.

Terminata la riunione dei Volenterosi a Parigi. L'intesa prevede che dopo il cessate il fuoco, il Regno Unito e la Francia stabiliscano hub militari in Ucraina; un gruppo di Paesi, coordinato dagli Usa, vigilerà sulla tregua; 35 Paesi hanno firmato poi «robuste» garanzie di sicurezza, sul modello dell'articolo 5 della Nato, per evitare nuovi attacchi russi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

