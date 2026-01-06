Zelensky Macron e Starmer firmano per una forza di pace in Ucraina | Gli Usa vigileranno sulla tregua Meloni | no a truppe italiane

Al termine della riunione dei Volenterosi a Parigi, Zelensky, Macron e Starmer hanno sottoscritto un accordo per una forza di pace in Ucraina. L'intesa prevede la creazione di hub militari, con il monitoraggio degli Stati Uniti sulla tregua, e garanzie di sicurezza rafforzate tra 35 Paesi, ispirate all’articolo 5 della NATO. La presidente Meloni ha espresso il suo no all'invio di truppe italiane.

Zelensky vola da Macron e firma intesa per 100 caccia Rafale, sistemi Samp/T e missili. “Ok a co-produzione di droni intercettori” - Il presidente ucraino Vododymyr Zelensky è volato in Francia per firmare un accordo "storico" con l'omologo Emmanuel Macron per l'acquisto di 100 caccia Rafale F4 entro il ... quotidiano.net

Zelensky vede Starmer, Macron e Merz: «Gli Usa indispensabili». Le controproposte a Trump - Kirill Dmitriev, consigliere di Putin e negoziatore russo, pronuncia parole illuminanti: «È ora che la Ue ascolti Trump per salvarsi». ilgazzettino.it

