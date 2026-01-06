Zazzaroni svela le confidenze private di Giuntoli sulla Juve | Argomenti ne avresti per ripulirmi

Da fanpage.it 6 gen 2026

Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo della Juventus, rompe il silenzio e condivide alcune confidenze sulla sua esperienza nel club. Nel suo primo intervento pubblico, Giuntoli rivela dettagli e riflessioni sulla stagione appena conclusa, offrendo uno sguardo originale e sobrio sulla sua gestione e sulle sfide affrontate. Le sue parole forniscono un punto di vista approfondito sulla situazione della Juventus, senza eccessi o sensazionalismi.

Cristiano Giuntoli parla per la prima volta di Juventus dopo il benservito datogli la scorsa estate dal club bianconero. Sono confidenze private, il dirigente fa nomi, Ivan Zazzaroni riporta tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

