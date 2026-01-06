Yemen italiani bloccati anche nel giorno dell' Epifania | Domani ci sarà un volo verso l' Arabia Saudita

Da parmatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dell'Epifania vede ancora italiani bloccati sull'isola di Socotra, nello Yemen, tra cui circa 80 turisti. La situazione si mantiene stabile, con un volo previsto domani verso l'Arabia Saudita, offrendo una possibile soluzione ai viaggiatori rimasti. Resta importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e le comunicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei presenti.

Nel giorno dell'Epifania circa 80 turisti italiani, sono ancora bloccati nell'isola di Socotra, nello Yemen. Sono trascorsi quattro giorni da quando non sono più potuti uscire dagli alberghi, a causa della cancellazione dei voli in arrivo e in partenza dall'isola, in seguito agli scontri armati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

yemen italiani bloccati anche nel giorno dell epifania domani ci sar224 un volo verso l arabia saudita

© Parmatoday.it - Yemen, italiani bloccati anche nel giorno dell'Epifania: "Domani ci sarà un volo verso l'Arabia Saudita"

Leggi anche: Oltre 400 turisti bloccati in Yemen, ci sono anche 80 italiani. "Non sappiamo quando rientreremo"

Leggi anche: Yemen, il fronte anti-Houthi si spacca, Arabia Saudita ed Emirati verso una proxy war

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Yemen, i turisti italiani bloccati a Socotra: “Stiamo bene, ma non abbiamo idea di quando torneremo”; Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra a causa degli scontri; Cancellati tutti i voli di rientro da Socotra: sull'isola bloccati 650 turisti. Un centinaio sono italiani. «Finiti i soldi, non sappiamo come pagare ma qui sono tutti gentilissimi»; Yemen, centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani.

yemen italiani bloccati giornoCentinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra in Yemen, la Farnesina: “Tra loro oltre 80 italiani” - Più di 400 turisti, tra cui oltre 80 italiani, sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo la chiusura dello spazio aereo a causa dell'inasprirsi ... fanpage.it

yemen italiani bloccati giornoYemen, i turisti italiani bloccati a Socotra: “Stiamo bene, ma non abbiamo idea di quando torneremo” - Oltre 600 internazionali, di cui un centinaio di connazionali, sono bloccati sull'isola yemenita dopo la chiusura dello spazio aereo nel Paese a causa della ... repubblica.it

yemen italiani bloccati giornoYemen, svolta per gli italiani bloccati a Socotra: potranno ripartire da domani - Centinaia di turisti, tra i quali un’ottantina di connazionali, sono in attesa da giorni sull'isola, dopo che i voli sono stati interrotti a causa dei ... repubblica.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.