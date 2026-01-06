Il giorno dell'Epifania vede ancora italiani bloccati sull'isola di Socotra, nello Yemen, tra cui circa 80 turisti. La situazione si mantiene stabile, con un volo previsto domani verso l'Arabia Saudita, offrendo una possibile soluzione ai viaggiatori rimasti. Resta importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e le comunicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei presenti.

Nel giorno dell'Epifania circa 80 turisti italiani, sono ancora bloccati nell'isola di Socotra, nello Yemen. Sono trascorsi quattro giorni da quando non sono più potuti uscire dagli alberghi, a causa della cancellazione dei voli in arrivo e in partenza dall'isola, in seguito agli scontri armati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Yemen, italiani bloccati anche nel giorno dell'Epifania: "Domani ci sarà un volo verso l'Arabia Saudita"

