WWE | Raquel Rodriguez tortura la caviglia di Stephanie Vaquer doppio assalto per aggravare l’infortunio

Durante l'ultima puntata di Raw al Barclays Center di Brooklyn, Stephanie Vaquer è stata vittima di un violento attacco da parte di Raquel Rodriguez, che ha aggravato il suo infortunio alla caviglia. L'episodio si è concluso con un doppio assalto, sollevando nuove preoccupazioni e lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Stephanie Vaquer è stata vittima di un brutale attacco da parte di Raquel Rodriguez durante l'episodio di Raw andato in onda nella notte dal Barclays Center di Brooklyn. La Women's World Champion si è presentata sul ring con un tutore al piede sinistro, ma la serata è rapidamente peggiorata per lei quando Raquel l'ha aggredita per ben due volte, lasciando in dubbio le sue condizioni. L'infortunio di Stephanie Vaquer. Secondo quanto spiegato dal commento durante il suo ingresso, la Vaquer si è infortunata alla caviglia durante la difesa titolata della scorsa settimana, quando ha mantenuto il Women's World Championship in un Triple Threat match contro Raquel Rodriguez e Nikki Bella.

