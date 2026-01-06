WWE | Netflix diventa la nuova casa della library storica negli Stati Uniti

La WWE ha annunciato che il suo archivio storico di eventi sarà ora disponibile su Netflix, sostituendo l’accordo precedente con Peacock. Questa scelta permette ai fan di accedere facilmente ai contenuti più rappresentativi della WWE attraverso la piattaforma di streaming. La transizione è avvenuta rapidamente, segnando un nuovo capitolo nella distribuzione digitale dei contenuti WWE negli Stati Uniti.

L'accordo con Peacock si è concluso la scorsa settimana, ma la WWE ha già trovato una nuova destinazione per il suo vasto archivio di eventi L'annuncio ufficiale di WWE e Netflix. Con un comunicato stampa diffuso nella mattinata di martedì, la WWE e Netflix hanno ufficializzato un nuovo accordo: il servizio di streaming diventa la casa ufficiale della library della WWE negli Stati Uniti. L'intesa entra in vigore immediatamente e permette ai fan di accedere a tutti i Premium Live Event della compagnia di wrestling antecedenti a WrestlePalooza di settembre 2025, oltre alla programmazione originale WWE e ai documentari.

