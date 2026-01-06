WWE | Crossover Raw-Stranger Things riuscito solo nell’allestimento

Il crossover tra WWE RAW e Stranger Things ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, entrando nel panorama degli eventi mediatici. Tuttavia, le aspettative non sono state pienamente soddisfatte, e molti osservatori considerano l’iniziativa più un allestimento riuscito dal punto di vista visivo che un successo in termini di contenuto o coinvolgimento. Un episodio che rimane comunque interessante per analizzare limiti e potenzialità delle collaborazioni tra grandi brand.

Il crossover WWE RAW x Stranger Things è ufficialmente entrato nella storia, ma i fan ritengono che sia stato un fallimento significativo. Oltre a celebrare il primo anniversario del debutto dello show su Netflix, l'episodio del 5 gennaio di WWE RAW ha anche presentato un crossover con la serie di successo recentemente conclusa Stranger Things . Netflix e WWE hanno pubblicizzato l'episodio con trailer e diversi post sui social media con testo capovolto . Lo show si è aperto con lo schermo capovolto mentre Corey Graves e Michael Cole emergevano da un furgone della WSQK per dare il benvenuto ai fan.

