WWE | Confermato l’infortunio di Stephanie Vaquer rischia di saltare la Royal Rumble

La WWE ha confermato l’infortunio alla caviglia di Stephanie Vaquer, attuale WWE Women’s World Champion. La wrestler si è presentata a Raw con un tutore, suscitando preoccupazioni sui tempi di recupero e sulle sue possibilità di partecipare alla Royal Rumble. In questo articolo, analizzeremo i dettagli dell’infortunio e le eventuali conseguenze per i prossimi eventi della federazione.

La WWE Women’s World Champion ha un infortunio reale alla caviglia: ecco cosa sappiamo sui tempi di recupero e sulle possibili conseguenze per i prossimi eventi Stephanie Vaquer si presenta a Raw con il tutore. Nell’episodio di Raw del 5 gennaio, Stephanie Vaquer è arrivata all’arena indossando un tutore medico alla gamba sinistra. Durante il suo segmento sul ring, i commentatori hanno spiegato che la campionessa si è infortunata alla caviglia nel triple threat match della settimana precedente contro Raquel Rodriguez e Nikki Bella. I fan hanno iniziato a chiedersi se l’infortunio fosse parte della storyline o se fosse reale, soprattutto dopo l’attacco subito dalla Vaquer durante la puntata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

