WRC – Perchè la Toyota guarda agli Usa

La Toyota si prepara a tornare nel Mondiale Rally negli Stati Uniti, puntando su un progetto che coinvolge la nuova Corolla. Jari-Matti Latvala illustra le motivazioni e le strategie che guidano questa scelta, evidenziando l’importanza del mercato nordamericano per il marchio. L’obiettivo è rafforzare la presenza globale e sviluppare nuove opportunità nel panorama rally, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla crescita sostenibile.

La casa giapponese e il ritorno del Mondiale Rally in Nord America: il progetto Corolla spiegato da Jari-Matti Latvala. Da tempo, negli ambienti del rally, si parlava dei piani Toyota legati a una nuova Corolla da competizione, ma solo ora il team principal Jari-Matti Latvala ha deciso di svelare il vero significato dell’operazione che vedrà . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: WRC – Solberg con Toyota nel 2026 Leggi anche: WRC – Latvala: “Tanak ha cercato Toyota” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Toyota Yaris WRC: in azione mentre si prepara per la stagione 2022 [VIDEO] - Su YouTube è stato pubblicato un video in cui si vede Toyota testare la nuova Toyota Yaris WRC ibrida mentre si prepara per la stagione 2022. motorionline.com Toyota GR Yaris: le lezioni dal WRC per prestazioni su ogni superficie - Le auto da rally di livello mondiale, come quelle del Campionato del Mondo Rally (WRC) guidate dai piloti Toyota, devono dominare su ogni tipo di superficie, dalla ghiaia fangosa all’asfalto rovente, ... motorionline.com WRC | La stagione 2027 può essere dominata da parte di Toyota. Ecco perché - Al termine dell'attuale regolamento tecnico di WRC manca ancora una stagione, quella 2026, ma le tre Case che corrono nella classe regina del Mondiale sono già proiettate verso il futuro. msn.com Scopri BonicBot A2: una svolta nella robotica accessibile ECCO PERCHÉ LA VALUTAZIONE DI TESLA È ASSURDA Toyota vende molte più auto di Tesla, eppure in Borsa vale molto meno. A prima vista sembra un errore: Tesla capitalizza circa $1.600 miliardi con 1,8 milioni di auto vendute l’anno, mentre Toyota va - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.