WRC – Per i suoi test Hyundai sceglie la Francia

Dal 2022, Hyundai ha spostato i propri test ufficiali dal tradizionale territorio finlandese alla Francia. Questa decisione segna un cambiamento nella strategia di sviluppo della squadra, che ora privilegia una regione centrale del paese europeo. La scelta mira a ottimizzare le condizioni di test e a migliorare le prestazioni delle vetture nel WRC, mantenendo alta l’efficienza e la qualità del lavoro di sviluppo.

Addio Finlandia: dal 2022 la squadra coreana aveva scelto come area permanente una zona al centro del paese scandinavo. Da quest’anno si sposterà decisamente più a sud. Una decisione destinata a far discutere nel mondo del rally: Hyundai Motorsport ha deciso di cambiare radicalmente la propria organizzazione dei test nel Campionato del Mondo Rally, dicendo . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

