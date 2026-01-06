WRC – Gli iscritti al Rallye Monte-Carlo 2026
Il Rallye Monte-Carlo 2026 si prepara ad accogliere 66 equipaggi provenienti da diversi Paesi. Tra i partecipanti spicca il campione del mondo Sebastien Ogier, che gareggerà con il numero 1. La gara, tradizionalmente tra le più prestigiose del WRC, rappresenta un momento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, offrendo un'occasione di confronto tra i migliori piloti del rally mondiale.
Il Campione del mondo Sebastien Ogier per questa stagione correrà con il numero 1. Sono 66 gli equipaggi che prenderanno il via nella gara del Principato. Numero 21 e 22 per le Lancia di Yohan Rossel e Nikolay Gryazin. Toyota Gazoo Racing si presenta all’apertura di stagione con la più nutrita pattuglia di vetture Rally1 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
