Witkoff | Usa vigileranno sulla tregua
Dopo il vertice dei rappresentanti internazionali, Steve Witkoff, inviato speciale di Trump, ha annunciato l’implementazione di nuovi protocolli di sicurezza. L’obiettivo è garantire una tregua stabile e duratura in Ucraina, assicurando ai cittadini che, una volta conclusa, la pace sarà definitiva. La collaborazione internazionale si concentra sulla vigilanza e sul rispetto degli accordi, per favorire un futuro senza conflitti nella regione.
"Siamo determinati a raggiungere la pace. Abbiamo messo a punto i protocolli di sicurezza che saranno importanti, vogliamo assicurare ai cittadini ucraini che una volta che questa guerra finirà sarà finita per sempre", ha detto dopo il vertice dei volenterosi l'inviato speciale di Trump,Steve Witkoff. "Il presidente Donald Trump non rinnega mai i suoi impegni, è impegnato per gli ucraini e li aiuteremo a raggiungere una pace definitiva" ha detto l'inviato di Trump in conferenza stampa a Parigi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
