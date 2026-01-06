We’ Benevento United il bilancio di Vallone | Un progetto giovane fatto di sacrificio e visione
We’ Benevento United, progetto giovane e ambizioso, ha concluso i primi sei mesi di attività sotto la guida del presidente Giulio Maria Vallone. In questo periodo, la squadra ha affrontato sfide e sacrifici con una visione chiara, portando risultati in linea con le aspettative iniziali. Un bilancio che riflette impegno, crescita e una prospettiva di sviluppo futura, consolidando la presenza nel panorama sportivo locale.
Tempo di lettura: 3 minuti Nella calza della Befana della We’ Benevento c’è spazio per tante leccornie e qualche pezzettino di carbone: è il resoconto di sei mesi vissuti a mille all’ora dalla compagine del presidente Giulio Maria Vallone, che può ritenersi assolutamente soddisfatto di quanto prodotto in linea con quelli che erano gli auspici al momento della nascita del progetto We’. Inizio di anno solare col botto per la Juniores, ancora una volta vittoriosa in casa contro l’Amorosi. La squadra di mister Alfredo Santamaria viaggia col vento in poppa. Nel prossimo week-end torna in campo anche la prima squadra, ancora alla ricerca di una costanza nei risultati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
