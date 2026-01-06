We’ Benevento United il bilancio di Vallone | Un progetto giovane fatto di sacrificio e visione

We’ Benevento United, progetto giovane e ambizioso, ha concluso i primi sei mesi di attività sotto la guida del presidente Giulio Maria Vallone. In questo periodo, la squadra ha affrontato sfide e sacrifici con una visione chiara, portando risultati in linea con le aspettative iniziali. Un bilancio che riflette impegno, crescita e una prospettiva di sviluppo futura, consolidando la presenza nel panorama sportivo locale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.