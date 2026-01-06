Washington cambia passo | l’immigrazione di massa diventa una violazione dei diritti umani

Washington adotta una nuova posizione sull’immigrazione di massa, considerando questa ormai una violazione dei diritti umani fondamentali. Negli ultimi decenni, il tema ha assunto un ruolo centrale nel dibattito internazionale, spesso legato a conflitti e regimi totalitari. La riflessione si focalizza sull’importanza di tutelare la dignità di ogni individuo nel rispetto delle norme internazionali e dei principi umanitari.

I diritti umani, negli ultimi decenni, hanno alimentato il dibattito relativo alle violazioni scaturite da conflitti e totalitarismi. L' amministrazione Trump, tuttavia, punta il dito contro un'altra causa: i flussi migratori incontrollati. Il dipartimento di Stato, alla fine del 2025, ha annunciato un'iniziativa diretta a tutti i consolati e le ambasciate statunitensi sparsi nell'emisfero boreale: essi, d'ora in avanti, avranno il compito di raccogliere prove documentali sul caos alimentato dalle migrazioni di massa. Non solo, la direttiva richiama l'attenzione anche sui crimini che si celano dietro alle carovane dal Sud del mondo, come il traffico di esseri umani e di stupefacenti.

