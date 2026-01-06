Vuole riconquistare la nazionale affare Milan per gennaio | colpo in prestito

Il Milan sta valutando un’operazione di mercato per rinforzare la difesa a gennaio. La società cerca un calciatore in prestito che possa contribuire a migliorare la solidità del reparto arretrato sotto la guida di Massimiliano Allegri. Si tratta di un intervento mirato a rafforzare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione, con attenzione alle esigenze della squadra e alle opportunità di mercato.

Nome nuovo per la difesa del Milan con i rossoneri che sono alla ricerca di un calciatore che possa sistemare il pacchetto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri. Preso Niclas Fullkrug per l’attacco, il Milan vuole mettere a disposizione del proprio allenatore un difensore che possa completare un reparto in forte difficoltà. Il Milan cerca un colpo per la propria difesa (Ansa Foto) – calciomercato.it C’è un nuovo profilo che piace in casa Milan per quello che riguarda la difesa con Igli Tare e Massimiliano Allegri che sono al lavoro per cercare di capire quali potrebbero essere i rinforzi da portare a Milanello in vista della seconda parte di campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

