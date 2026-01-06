Voto ai fuori sede il Senato accelera | domande online e seggi negli uffici postali

Il Senato ha avviato un processo di semplificazione per il voto dei fuori sede, introducendo domande online e seggi presso gli uffici postali. Questa iniziativa mira a garantire un accesso più pratico al voto per chi affronta difficoltà logistiche, contribuendo anche a ridurre l’astensionismo e favorire una partecipazione più ampia alle elezioni.

Il Senato accelera sul voto ai fuori sede con l'obiettivo dichiarato di estendere il diritto-dovere a chi, per difficoltà logistiche, non può usufruirne agevolmente, ma anche nel tentativo di assottigliare l'astensionismo. Al rientro dalla pausa natalizia, mercoledì 7 gennaio, la commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama avvierà l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare che punta a rendere strutturale la possibilità di votare fuori dal comune di residenza per tutte le consultazioni elettorali: politiche, regionali, amministrative e referendum. Senato accelera sulla legge per il voto ai fuori sede: domande online e seggi negli uffici postali - La proposta di iniziativa popolare mira a facilitare il voto per 5 milioni di elettori fuori sede, introducendo domande online e seggi postali con voto anticipato per tutte le elezioni ... Voto agli studenti fuorisede, il Senato prova lo sprint - Al via mercoledì 7 gennaio in commissione Affari costituzionali la proposta di legge che prevede domande online 35 giorni prima e seggi alle poste ...

Voto agli studenti fuorisede, il Senato prova lo sprint - Al via mercoledì 7 gennaio in commissione Affari costituzionali la proposta di legge che prevede domande online 35 giorni prima e seggi alle poste ... ilsole24ore.com

Intervista a Yari Russo sulla Proposta di Legge di iniziativa popolare sul voto fuori sede depositata in Senato - 06:00 Fai Notizia 06:30 Prime pagine a cura di Cristiana Pugliese 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 ... radioradicale.it

Senato accelera sulla legge per il voto ai fuori sede: domande online e seggi negli uffici postali ilsole24ore.com/art/senato-acc… x.com

La proposta di iniziativa popolare mira a facilitare il voto per 5 milioni di elettori fuori sede, introducendo domande online e seggi postali con voto anticipato per tutte le elezioni - facebook.com facebook

