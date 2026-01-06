Volley in serie d femminile La Robur di Toracca cerca continuità Sfida delicata in casa della Sorms

La Robur Massa, in serie D femminile di volley, si prepara alla sfida contro la Sorms. Dopo aver conquistato punti nell’ultima gara del 2025, la squadra cerca continuità e una prestazione positiva per iniziare il nuovo anno con slancio. Una partita importante per mantenere il ritmo e proseguire nel percorso di crescita e miglioramento.

Dopo essere tornata a muovere la classifica nell'ultima partita del 2025, la Robur Massa sogna adesso di aprire il nuovo anno con una grande impresa. Sabato sera alle 21, a Signa, le ragazze di coach Toracca faranno visita alla Sorms Volley, seconda della classe, per un quasi testa-coda proibitivo. Le toscane hanno tenuto un ruolino di marcia strepitoso a dicembre: l'ultima sconfitta risale al 3-0 incassato dalla capolista Lupi Santa Croce il 22 novembre, mentre nelle 4 uscite successive le ragazze di Catelani hanno sempre vinto, concedendo solamente 2 set. La classifica le pone quindi a 6 lunghezze di ritardo proprio dalla Lupi Santa Croce e solamente ad una di vantaggio sulla Sei Rose Rosignano e impone loro di sfruttare al massimo un turno agevole.

