Volley della Befana sport e solidarietà a Fano | raccolti 2500 euro per il Filo d' Oro

Il Volley della Befana a Fano unisce sport e solidarietà, raccogliendo 2.500 euro per il Filo d'Oro. La serata, arricchita da una canzone dedicata e da coinvolgenti esibizioni musicali, ha visto la partecipazione di pubblico e atleti, contribuendo a sostenere un’importante causa sociale. Un’iniziativa che conferma come lo sport possa essere un momento di aggregazione e solidarietà nella comunità locale.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 6 gennaio 2026 - Una canzone dedicata al Volley della Befana, firmata da Luca Vagnini e suonata insieme alla Target Band, ha accolto il pubblico ieri sera al Palas Allende, trasformando fin dall'ingresso una semplice manifestazione sportiva in una vera festa collettiva. Tra musica, dj set e sorrisi, il palazzetto si è riempito di famiglie, bambini e curiosi, accolti anche dai ragazzi della cooperativa Contatto, in un clima di attenzione e inclusione. Un evento costruito nel tempo. Il Volley della Befana è una manifestazione che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi grazie a un lavoro organizzativo continuo.

Una serata di sport dal cuore grande: il Volley della Befana ha dimostrato che in campo si può giocare per qualcosa che conta davvero. Grazie alla partecipazione e alla generosità di tutti, sono stati raccolti 2.500 euro a sostegno della Fondazione Lega del Fil - facebook.com facebook

