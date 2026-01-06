Il Volley della Befana a Fano si conferma un evento che unisce sport e solidarietà. La manifestazione ha raccolto 2.500 euro, destinati al Filo d’Oro, grazie alla partecipazione di atleti e volontari. L’evento, accompagnato da musica e atmosfera comunitaria, rappresenta un momento di condivisione e supporto per la regione, rafforzando il valore della solidarietà attraverso una giornata dedicata al volley e alla solidarietà.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 6 gennaio 2026 - Una canzone dedicata al Volley della Befana, firmata da Luca Vagnini e suonata insieme alla Target Band, ha accolto il pubblico ieri sera al Palas Allende, trasformando fin dall’ingresso una semplice manifestazione sportiva in una vera festa collettiva. Tra musica, dj set e sorrisi, il palazzetto si è riempito di famiglie, bambini e curiosi, accolti anche dai ragazzi della cooperativa Contatto, in un clima di attenzione e inclusione. Un evento costruito nel tempo. Il Volley della Befana è una manifestazione che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi grazie a un lavoro organizzativo continuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley della Befana, sport e solidarietà a Fano: raccolti 2.500 euro per il Filo d’Oro / Foto

