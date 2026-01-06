Voli in tilt e circa 700 italiani bloccati | ecco dove e perché

Recenti disservizi nei sistemi di alcune compagnie aeree hanno causato ritardi e blocchi di circa 700 italiani in diversi aeroporti internazionali. Questi problemi tecnici hanno impedito il normale svolgimento dei voli, lasciando molti in attesa di riprendere il viaggio verso l’Italia. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti e soluzioni.

Una serie di problemi sta bloccando parecchi italiani in vari aeroporti del mondo, impedendo il ritorno a casa. Sono moltissimi i connazionali rimasti a terra in questo giorno di Epifania, e le cause sono molteplici: dal maltempo ai disordini politici fino ad arrivare ai guasti. Egitto. Stando alle ultime informazioni trapelate, 680 turisti italiani sono rimasti a Sharm El-Sheik a causa della cancellazione di ben tre voli diretti a Milano a causa di un guasto tecnico che ha interrotto il traffico aereo proveniente dalla Grecia. Per fortuna si è attivata la Farnesina, e già alcuni italiani potranno tornare a casa nella giornata odierna con un volo straordinario Neos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

