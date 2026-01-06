Nella riunione di circa tre ore all'Eliseo, la Coalizione dei Volenterosi, guidata dalla Premier Meloni, ha ribadito il sostegno all’Ucraina senza l’invio di truppe italiane. La discussione si è concentrata sulle modalità di supporto e sull’importanza di mantenere una posizione equilibrata, rispettando gli impegni internazionali e le linee politiche nazionali. Un incontro che ha confermato la volontà di collaborare senza compromettere la posizione di neutralità delle forze italiane.

Si è conclusa dopo poco meno di 3 ore di lavori la riunione all'Eliseo della Coalizione dei Volenterosi. Presenti una trentina di leader occidentali e due emissari americani, Steve Witkoff e Jared Kushner. Tra i leader anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul tavolo le iniziative negoziali per una pace giusta e duratura in Ucraina. Da Palazzo Chigi fanno sapere che l’incontro è stato costruttivo e concreto e ha permesso di confermare un alto livello di convergenza tra Ucraina, Stati Uniti, Europa e altri partner. La riunione - si legge ancora nella nota del governo - "è stata dedicata all’affinamento delle garanzie di sicurezza ispirate all’articolo 5 dell’Alleanza Atlantica, come da tempo suggerito dall’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Volenterosi, Meloni: "Sostegno all'Ucraina ma niente truppe italiane"

