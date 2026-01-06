Volenterosi Meloni | Sostegno all' Ucraina ma niente truppe italiane
Nella riunione di circa tre ore all'Eliseo, la Coalizione dei Volenterosi, guidata dalla Premier Meloni, ha ribadito il sostegno all’Ucraina senza l’invio di truppe italiane. La discussione si è concentrata sulle modalità di supporto e sull’importanza di mantenere una posizione equilibrata, rispettando gli impegni internazionali e le linee politiche nazionali. Un incontro che ha confermato la volontà di collaborare senza compromettere la posizione di neutralità delle forze italiane.
Si è conclusa dopo poco meno di 3 ore di lavori la riunione all'Eliseo della Coalizione dei Volenterosi. Presenti una trentina di leader occidentali e due emissari americani, Steve Witkoff e Jared Kushner. Tra i leader anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul tavolo le iniziative negoziali per una pace giusta e duratura in Ucraina. Da Palazzo Chigi fanno sapere che l’incontro è stato costruttivo e concreto e ha permesso di confermare un alto livello di convergenza tra Ucraina, Stati Uniti, Europa e altri partner. La riunione - si legge ancora nella nota del governo - "è stata dedicata all’affinamento delle garanzie di sicurezza ispirate all’articolo 5 dell’Alleanza Atlantica, come da tempo suggerito dall’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Ucraina, i ‘volenterosi’ a Parigi. Meloni: “Sostegno a Kiev, ma no invio truppe italiane”
Leggi anche: I Volenterosi sull'Ucraina: missione civile e militare europea sul campo. Meloni: Alta convergenza, ma no a invio di truppe italiane
Ucraina, Meloni a Parigi il 6 gennaio per riunione volenterosi; ; Ucraina, Meloni a Parigi con i «volenterosi». Gli Usa: garanzie di sostegno a Kiev; Ucraina, Meloni il 6 gennaio a Parigi per riunione dei Volenterosi.
Ucraina, i ‘volenterosi’ a Parigi. Meloni: “Sostegno a Kiev, ma no invio truppe italiane” - Parigi, 6 gennaio 2026 – L’ Ucraina resta al centro dell’agenda europea, nonostante Donald Trump agiti le acque sul fronte Groenlandia. quotidiano.net
Ucraina, Meloni al vertice dei Volenterosi: “No invio truppe italiane a Kiev” - Al vertice dei Volenterosi a Parigi, la presidente del Consiglio ha confermato il sostegno dell’Italia alla sicurezza di Kiev. tg24.sky.it
Ucraina, Meloni: "Garantiamo la sicurezza in Ucraina ma niente truppe italiane sul terreno" - Nel confermare il sostegno dell’Italia alla sicurezza dell’Ucraina, in ... iltempo.it
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a Parigi a una riunione della Coalizione dei Volenterosi, nel quadro delle iniziative negoziali per una pace giusta e duratura in Ucraina. L’incontro, costruttivo e concreto, che ha permesso di confe x.com
Crans-Montana, nessun controllo dal 2020, solo ora tutti gli esercizi pubblici saranno sottoposti a controlli di sicurezza. Meloni fa visita ai feriti all'ospedale Niguarda di Milano. La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Parigi, l'obiettivo è fornire garanzie d - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.