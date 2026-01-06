Volenterosi a Parigi la bozza di accordo | una forza multinazionale per tutelare la tregua
A Parigi, le delegazioni discutono una bozza di accordo per rafforzare la tregua in Ucraina, con l’obiettivo di creare una presenza multinazionale di monitoraggio. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti intendono supervisionare il rispetto del cessate il fuoco utilizzando droni e satelliti, contribuendo così a garantire la stabilità e la pace nella regione.
Il Financial Times: «Gli Stati Uniti monitoreranno il cessate il fuoco in Ucraina con droni e satelliti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Ucraina, i Volenterosi riuniti a Parigi. La bozza: “Sostegno Usa a forza multinazionale in caso di attacco russo”
Leggi anche: Parigi, bozza Volenterosi sull'Ucraina
Parigi, bozza: Usa monitoreranno cessate fuoco in Ucraina con gli europei.
Media: «A Parigi si punta ad accordo con truppe Usa in Ucraina nel dopoguerra, garanzie per Kiev vincolanti» - La bozza di dichiarazione del vertice della Coalizione dei volenterosi in programma a Parigi afferma che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina includeranno «impegni vincolanti» a sostenere il Paese “ ... ilsole24ore.com
Ucraina, bozza Volenterosi: «Sostegno Usa a forza multinazionale in caso attacco russo» - Oggi a Parigi riunione dei volenterosi per l'Ucraina, presente anche la Meloni; per gli Usa ci sono Witkoff e Kushner. leggo.it
Ucraina, i Volenterosi riuniti a Parigi. La bozza: “Sostegno Usa a forza multinazionale in caso di attacco russo” - Leader europei e emissari americani discutono garanzie di sicurezza per Kiev e l'ipotesi di una forza multinazionale post- ilfattoquotidiano.it
A Parigi si riuniscono 27 capi di stato e di governo dei Volenterosi, i vertici di Nato e Unione europea, gli inviati Usa. La bozza: "Impegni vincolanti a sostenere Kiev se attaccata". In Russia colpiti da droni ucraini nella notte diversi impianti energetici. Un 53enn - facebook.com facebook
#Ucraina Gli Stati Uniti garantiranno un "sostegno" alla forza multinazionale "in caso di attacco" russo, secondo quanto si legge nella bozza della dichiarazione finale della riunione dei Volenterosi a Parigi. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.