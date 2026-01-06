Volenterosi a Parigi la bozza di accordo | una forza multinazionale per tutelare la tregua 

A Parigi, le delegazioni discutono una bozza di accordo per rafforzare la tregua in Ucraina, con l’obiettivo di creare una presenza multinazionale di monitoraggio. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti intendono supervisionare il rispetto del cessate il fuoco utilizzando droni e satelliti, contribuendo così a garantire la stabilità e la pace nella regione.

Il Financial Times: «Gli Stati Uniti monitoreranno il cessate il fuoco in Ucraina con droni e satelliti».

