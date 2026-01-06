Vodafone fibra | Internet Unlimited a 27,95€ con attivazione gratis e SIM dati

Vodafone fibra Internet Unlimited offre connessione stabile e veloce a 27,95€ al mese, con attivazione gratuita e incluso un’unità SIM dati. Ideale per le esigenze quotidiane di navigazione, streaming e lavoro da casa, questa soluzione rappresenta una scelta affidabile per le famiglie italiane che cercano qualità e convenienza. Con Vodafone, la connettività è semplice, efficace e senza sorprese.

Vodafone fibra Internet Unlimited rappresenta, in questo avvio di 2026, la risposta più concreta dell'operatore rosso alle esigenze di connettività delle famiglie italiane. In un mercato delle telecomunicazioni che sta vivendo un profondo riassetto, specialmente dopo le recenti evoluzioni societarie che hanno visto l'ingresso nell'orbita di Fastweb (Swisscom), Vodafone ha deciso di abbandonare la complessità dei voucher temporanei per puntare su una strategia di consolidamento. Archiviata la frenesia delle festività natalizie, la nuova proposta commerciale si basa su due pilastri fondamentali: l'abbattimento delle barriere d'ingresso e la valorizzazione estrema dell'infrastruttura FTTH ( Fiber to the Home ).

