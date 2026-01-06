Vlahovic-Milan ci siamo | doppia mossa Barcellona fregato

Dusan Vlahovic si avvicina alla conclusione della sua esperienza alla Juventus, alimentando le speculazioni sul suo futuro. Con il mercato ancora aperto, si fanno sempre più concrete le possibilità di un trasferimento, mentre il Milan mostra interesse. La situazione si sviluppa in un contesto di trattative e strategie, lasciando in sospeso le aspettative di tifosi e addetti ai lavori.

Dusan Vlahovic sembra essere sempre più lontano dalla possibilità di rimanere alla Juventus in vista della prossima stagione. Il calciatore serbo, che in Serie A ha giocato anche per la Fiorentina, ha il contratto in scadenza il .

Vlahovic e Rabiot al Milan: "Rifiutano tutto" - Soprattutto per ciò che concerne gli acquisti, il club rossonero lavora su più fronti e più reparti.

Milan, attenzione al Barcellona per Vlahovic: è il preferito per sostituire Lewandowski

«MILAN-VLAHOVIC, LA SFIDA È APERTA! ALLEGRI CHIAMA DUSAN: "VIENI IN ROSSONERO". MA IL BARCELLONA FA SUL SERIO»

