Viterbo città digitale 30mila euro per i nuovi pannelli informativi

Il Comune di Viterbo investe 30mila euro nell'installazione di nuovi pannelli informativi digitali. L’iniziativa fa parte del progetto “Esperienza digitale del cittadino”, mirato a migliorare l’accessibilità e l’innovazione urbana, offrendo ai cittadini strumenti aggiornati e facilmente consultabili. Questa operazione sottolinea l’impegno del Comune nel potenziare i servizi digitali e rendere più efficace l’informazione pubblica in città.

Il Comune di Viterbo punta sull'innovazione digitale e l'accessibilità urbana, anche con l'acquisto e l'installazione di pannelli di "digital signage", nell'ambito del progetto "Esperienza digitale del cittadino". Si tratta di pannelli informativi digitali, per cui il Comune ha stanziato 29mila.

