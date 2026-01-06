La Virtus Bologna affronta oggi, martedì 6 gennaio, lo Zalgiris Kaunas nella ventesima giornata di Eurolega 2025-2026. La partita si disputerà alle ore 20:30 presso il proprio palazzetto, segnando l’inizio del girone di ritorno e la settimana del doppio impegno europeo. Ecco tutte le informazioni su orario, diretta TV, programma e streaming dell’incontro.

La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega oggi martedì 6 gennaio alle ore 20:30, con i bolognesi che attendono tra le mura amiche lo Zalgiris Kaunas per la ventesima giornata della regular season 2025-2026 che inaugura il girone di ritorno e la settimana del doppio turno continentale. Le V-nere sono reduci dal successo casalingo convincente di venerdì scorso contro l’Olimpia Milano grazie ad una splendida rimonta dal -15 (97-85) nonostante le rotazioni limitate complici diverse assenze soprattutto nel reparto lunghi, con i felsinei che hanno agganciato all’undicesimo posto con 9-10 di record i milanesi per cui ancora in corsa per i play-in. 🔗 Leggi su Oasport.it

Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

