Violenza su una 15enne Il padre fa foto e video e incastra un passante Si era fermato ad ‘aiutarla’

Una notte di Halloween a Pisa si è trasformata in un episodio di violenza, quando una ragazza di 15 anni è stata coinvolta in un fatto grave. Il padre della ragazza ha registrato foto e video, accusando ingiustamente un passante che si era fermato ad aiutarla. L’episodio solleva questioni sulla corretta gestione delle emergenze e sulla responsabilità nelle accuse infondate.

Pisa, 6 gennaio 2025 – La notte di Halloween: una festa, poi il rientro a casa del gruppetto di amici. Ma, durante il percorso, una ragazzina a causa dell’alcol si accascia a terra. È qui che, anziché essere aiutata, viene molestata da un uomo (che abita a Grosseto), secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile. Una storia che “La Nazione” di Pisa aveva raccontato sull’edizione del 6 novembre. In questi giorni è stata applicata la misura - un obbligo di dimora - all’uomo indagato per violenza sessuale e omissione di soccorso. La 15enne si trovava nella zona della Stazione pisana, di notte, insieme ad amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza su una 15enne. Il padre fa foto e video e incastra un passante. Si era fermato ad ‘aiutarla’ Leggi anche: Padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno, il bambino pubblica il video su TikTok e lo incastra: 59enne indagato per maltrattamenti Leggi anche: Maiori, truffa ad una anziana: video incastra i due autori Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Picchia violentemente il figlio, video virale: padre fermato a Catania; “Chi sono io? Il padre!”: colpisce il figlio con un cucchiaio di legno e posta il video su TikTok; Sospetta intossicazione alimentare, muoiono madre e figlia a Campobasso. Ricoverato il padre; Si sentono male dopo aver mangiato pesce: madre e figlia di 15 anni morte al Cardarelli di Campobasso. Milano, 15enne rapinato dalla baby gang, la chiamata al padre: «Carica subito 100 euro altrimenti uccidiamo tuo figlio» - Il ragazzo è stato aggredito in corso Buenos Aires, spogliato e derubato del giubbotto, della felpa e delle scarpe e poi rapinato del portafoglio e del cellulare. msn.com

Fa sesso con una 15enne, la giudice assolve uomo di 52 anni: “Lei era consenziente” - Il Tribunale di Venezia ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di un uomo di 57 anni, originario della provincia, che era stato accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una ... blitzquotidiano.it

Rapinato a Milano, la chiamata al papà del 15enne: «Se non versi 100 euro, uccido tuo figlio» - Il questore Bruno Megale lo ha spiegato alla Commissione parlamentare di inchie ... vanityfair.it

Italia, violenza disumana al centro commerciale: 15enne in fin di vita, scena agghiacciante - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.