Violenza in stazione meno allarmismo e più serietà istituzionale
L'aggressione a un tassista alla stazione di Lecco ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica. È importante affrontare il tema con serietà istituzionale, evitando allarmismi eccessivi. La questione richiede interventi concreti e condivisi per garantire maggiore tutela e tranquillità nelle aree pubbliche della città. Solo attraverso un approccio equilibrato si potrà migliorare la situazione e rafforzare la fiducia dei cittadini.
L'aggressione avvenuta alla stazione di Lecco ai danni di un tassista continua ad alimentare il dibattito politico in città. I Giovani Democratici intervengono in risposta alle recenti dichiarazioni dei Giovani della Lega e di Fratelli d’Italia in merito alle questioni di sicurezza nei pressi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
La Provincia Unica TV. . Frustrazione, rabbia, ma anche l'appello alle forze politiche perchè intervengano a dare loro una mano dopo i recenti episodi di violenza in stazione, sempre più frequenti. I tassisti lecchesi non si fermano nella loro protesta - facebook.com facebook
