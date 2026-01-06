Violenza in stazione meno allarmismo e più serietà istituzionale

L'aggressione a un tassista alla stazione di Lecco ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica. È importante affrontare il tema con serietà istituzionale, evitando allarmismi eccessivi. La questione richiede interventi concreti e condivisi per garantire maggiore tutela e tranquillità nelle aree pubbliche della città. Solo attraverso un approccio equilibrato si potrà migliorare la situazione e rafforzare la fiducia dei cittadini.

Non una di meno in corteo a Torino contro violenza su donne - Nella Giornata contro la violenza sulle donne, duemila manifestanti circa hanno sfilato in un corteo organizzato a Torino da Non Una Di Meno. ansa.it

La Provincia Unica TV. . Frustrazione, rabbia, ma anche l'appello alle forze politiche perchè intervengano a dare loro una mano dopo i recenti episodi di violenza in stazione, sempre più frequenti. I tassisti lecchesi non si fermano nella loro protesta - facebook.com facebook

