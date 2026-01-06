A Marotta, una villa con un’auto di lusso e una fabbrica di circa 50 dipendenti nascondeva un ambiente segnato da violenza e droga. La vicenda mette in luce come, dietro facciate di successo, possano celarsi situazioni complesse e problematiche. Un’indagine approfondisce le dinamiche di questa realtà, evidenziando le contraddizioni tra apparenza e realtà all’interno di una comunità che si confronta con sfide sociali.

di Antonella Marchionni Villa a Marotta. Audi RS6 da 120mila euro. Un’azienda nel nautico "da 50 dipendenti". Il ritratto, fuori, è quello dell’"uomo arrivato" ma, secondo l’accusa, dietro la porta di casa c’era tutt’altro: urla, botte, controllo ossessivo, telefoni distrutti, soldi chiesti con la forza. Fino al coltello da cucina puntato alla gola della moglie e quella frase urlata in faccia: "Dio è grande". Si sarebbe fermato, secondo la ricostruzione dell’accusa, solo vedendo la figlia piccola piangere, terrorizzata. È su questa ricostruzione che il gip di Pesaro ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 37enne residente a Mondolfo, indagato per maltrattamenti aggravati nei confronti della coniuge convivente e dei due figli minori di 13 e 5 anni, il primo disabile dalla nascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa, macchinone e fabbrichetta. Ma dentro casa violenza e droga

Leggi anche: Le offre una minestra, ma dentro c’è la droga dello stupro. Dipendente abusata dal titolare, la violenza ripresa in un video

Leggi anche: Droga nascosta in auto e dentro casa, condannato corriere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Villa, macchinone e fabbrichetta. Ma dentro casa violenza e droga.

Villa, macchinone e fabbrichetta. Ma dentro casa violenza e droga - Scatta il carcere per un 37enne: avrebbe maltrattato la moglie e i figli, di cui uno disabile. msn.com