Villa Cittera torna all’asta dopo dieci anni

Villa Cittera torna all’asta dopo dieci anni, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. Dal primo tentativo di vendita nel 2016, il valore stimato si è progressivamente ridotto, riflettendo l’evoluzione del mercato e delle condizioni della proprietà. Questa occasione rappresenta un’opportunità per chi desidera approfondire la conoscenza di un patrimonio storico e architettonico di rilievo.

Dal 2016, anno del primo tentativo di vendita, a oggi ha visto dimezzarsi il valore iniziale stimato. Andrà nuovamente all'asta, per l'ennesima volta, uno dei beni dell''Asst Ovest Milanese considerati ormai inutilizzabili per gli scopi dell'azienda. Si tratta nello specifico di Villa Cittera, edificio situato in corso Sempione a Legnano, a pochi passi dalla sede del vecchio ospedale cittadino, ed entrato ormai da tempo nel piano delle alienazioni dell'Asst. Al primo tentativo, datato appunto 2016, la villa era stata proposta al valore di 634mila euro: asta dopo asta e a fronte di un disinteresse perdurante, la villa verrà proposta ora a 323 mila euro (erano 420mila ancora nel 2020).

AVVISO Avviso di indizione di asta pubblica per la vendita del compendio immobiliare situato a Legnano, denominato "VILLA CITTERA". Scadenza presentazione offerte 13/03/2026 Per maggiori dettagli è disponibile il bando completo al seguente link: h - facebook.com facebook

