Vigor dolci nella calza della Befana Cinica concreta e sempre più matura | Siamo umili e miglioriamo ancora

Vigor torna in campo con determinazione, affrontando la nuova stagione con maturità e concretezza. Dopo un percorso difficile, la squadra si è ripresa con equilibrio, dimostrando umiltà e capacità di miglioramento continuo. La calza della Befana porta ora successi, senza eccessi o illusioni, ma con un approccio realistico e deciso. Un passo alla volta, la Vigor guarda avanti con fiducia e determinazione.

Neanche un pizzico di carbone nella calza della Befana. La Vigor è ripartita con il piede giusto, ha saputo soffrire, ha colpito al momento opportuno e nella ripresa ha gestito il risultato senza troppi patemi, complice anche il comprensibile calo dei rivali. La Maceratese propone un gioco spumeggiante, propositivo, audace, ma al tempo stesso molto dispendioso. Ci sono parecchie analogie tra la partita di andata e quella di ritorno. Sia con Magi sia con Clementi la Vigor è riuscita a spuntarla di misura, tuttavia all’ "Helvia Recina" così come al "Bianchelli" i ragazzi di Possanzini hanno manovrato con autorevolezza, creando più occasioni nitide rispetto alla Vigor, eppure il finale ha sempre premiato i senigalliesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vigor, dolci nella calza della Befana. Cinica, concreta e sempre più matura: "Siamo umili e miglioriamo ancora» Leggi anche: A Ruffano cinque giorni di eventi nella calza della Befana Leggi anche: Nella calza della Befana: 10 regali che stimolano la creatività Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vigor, dolci nella calza della Befana. Cinica, concreta e sempre più matura: Siamo umili e miglioriamo ancora». Vigor, dolci nella calza della Befana. Cinica, concreta e sempre più matura: "Siamo umili e miglioriamo ancora» - La Vigor è ripartita con il piede giusto, ha saputo soffrire, ha colpito al momento opportuno e nella ripresa ha gestito il risultato senza trop ... sport.quotidiano.net

Vigor, sweets in the Epiphany stocking. Cynical, concrete, and increasingly mature: "We're humble and we're still improving." - La Vigor è ripartita con il piede giusto, ha saputo soffrire, ha colpito al momento opportuno e nella ripresa ha gestito il risultato senza trop ... sport.quotidiano.net

Dolci della Befana: tradizione, simboli e idee golose per riempire la calza del 6 gennaio - Dolci della Befana: storia, tradizione e idee golose per riempire la calza del 6 gennaio con biscotti, cioccolatini e dolci tipici dell’Epifania. ligurianotizie.it

Luca Bartolini protagonista con Ancona, Vigor e Fano e ora anche in tv: colpo da 130 mila euro a "La ruota della fortuna" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.