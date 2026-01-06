Vigilia dell' Epifania nel segno delle rapine | due colpi in due città diverse

Nella notte tra l'Epifania, due città italiane sono state teatro di altrettante rapine, ciascuna con modalità diverse. A Ostuni e Carovigno, gli episodi sono avvenuti a poche ore di distanza, evidenziando un episodio criminoso che ha coinvolto due località distinte. La Polizia sta indagando sui dettagli di ciascun episodio per accertare le dinamiche e identificare i responsabili.

