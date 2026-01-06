Vigilia dell' Epifania nel segno delle rapine | due colpi in due città diverse
Nella notte tra l'Epifania, due città italiane sono state teatro di altrettante rapine, ciascuna con modalità diverse. A Ostuni e Carovigno, gli episodi sono avvenuti a poche ore di distanza, evidenziando un episodio criminoso che ha coinvolto due località distinte. La Polizia sta indagando sui dettagli di ciascun episodio per accertare le dinamiche e identificare i responsabili.
OSTUNICAROVIGNO - Due rapine con due differenti modus operandi, a distanza di ore, in due città diverse. È stata una vigilia dell'Epifania movimentata quella di ieri, nel Brindisino. Prima il colpo, senza armi, nel parcheggio di un supermercato di Ostuni, poi l'assalto armato, con un coltello. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Allarme nei vicoli della movida di Genova, altre due rapine in salita Pollaiuoli: 4 colpi in pochi giorni nel centro
Leggi anche: Allarme nei vicoli della movida di Genova, altre due rapine in salita Pollaiuoli: 4 colpi in pochi giorni nel centro
Trapani ricorda Nino Via, cerimonia nel segno della memoria e dell’impegno civile [VIDEO].
Vigilia d'Epifania a dieta Cena semplice semplice. Frittata di spinaci, spinaci e broccoletti di Bruxelles come contorno e un sorso di Merlot nuovo della Valdaso per deglutire. Buona vigilia, a domani. - facebook.com facebook
#5gemnaio #Vigilia #Epifania Seguiamo i Magi in cammino per visitare il Re che è nato. Cerchiamo con fede Gesù, e facciamogli visita! Lo troveremo accanto a Maria, sua Madre; prostriamoci ad adorarlo e saremo liberi dalle varie idolatrie umane. Nell’attesa x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.