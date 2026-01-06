Vigilia dell' Epifania nel segno delle rapine | due colpi in due città diverse

Da brindisireport.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra l'Epifania, due città italiane sono state teatro di altrettante rapine, ciascuna con modalità diverse. A Ostuni e Carovigno, gli episodi sono avvenuti a poche ore di distanza, evidenziando un episodio criminoso che ha coinvolto due località distinte. La Polizia sta indagando sui dettagli di ciascun episodio per accertare le dinamiche e identificare i responsabili.

OSTUNICAROVIGNO - Due rapine con due differenti modus operandi, a distanza di ore, in due città diverse. È stata una vigilia dell'Epifania movimentata quella di ieri, nel Brindisino. Prima il colpo, senza armi, nel parcheggio di un supermercato di Ostuni, poi l'assalto armato, con un coltello. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Allarme nei vicoli della movida di Genova, altre due rapine in salita Pollaiuoli: 4 colpi in pochi giorni nel centro

Leggi anche: Allarme nei vicoli della movida di Genova, altre due rapine in salita Pollaiuoli: 4 colpi in pochi giorni nel centro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trapani ricorda Nino Via, cerimonia nel segno della memoria e dell’impegno civile [VIDEO].

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.