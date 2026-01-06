Vigilia dell’Epifania di terrore per un anziano | rapinatori irrompono in casa e lo minacciano con un bastone

Da lecceprima.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte della vigilia dell’Epifania, un anziano di Supersano è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione. Due malviventi sono entrati in casa dell’81enne in via Vittorio Veneto, lo hanno minacciato e si sono impossessati di denaro e gioielli. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità, evidenziando la necessità di rafforzare la sicurezza nel territorio.

SUPERSANO– Vigilia dell’Epifania da incubo per un anziano di Supersano. Due rapinatori irrompono nell’abitazione di un 81enne in via Vittorio Veneto all’angolo con via Roma, la immobilizzano e fanno razzia di soldi e ori. Il colpo è stato messo a segno nella serata di ieri, nel centro abitato di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

vigilia dell8217epifania di terrore per un anziano rapinatori irrompono in casa e lo minacciano con un bastone

© Lecceprima.it - Vigilia dell’Epifania di terrore per un anziano: rapinatori irrompono in casa e lo minacciano con un bastone

Leggi anche: Banditi armati irrompono in casa: momenti di terrore per un ginecologo e i suoi familiari

Leggi anche: Assalto in farmacia, rapinatori minacciano tutti e scappano con la cassa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

vigilia dell8217epifania terrore anzianoVigilia dell’Epifania di terrore per un anziano: rapinatori irrompono in casa e lo minacciano con un bastone - La vittima, un 81enne del luogo, si è ritrovato davanti a due individui, con passamontagna e guanti, fuggiti con ori e ... lecceprima.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.