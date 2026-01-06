Vigilia dell’Epifania di terrore per un anziano | rapinatori irrompono in casa e lo minacciano con un bastone

Nella notte della vigilia dell’Epifania, un anziano di Supersano è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione. Due malviventi sono entrati in casa dell’81enne in via Vittorio Veneto, lo hanno minacciato e si sono impossessati di denaro e gioielli. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità, evidenziando la necessità di rafforzare la sicurezza nel territorio.

SUPERSANO– Vigilia dell’Epifania da incubo per un anziano di Supersano. Due rapinatori irrompono nell’abitazione di un 81enne in via Vittorio Veneto all’angolo con via Roma, la immobilizzano e fanno razzia di soldi e ori. Il colpo è stato messo a segno nella serata di ieri, nel centro abitato di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Vigilia dell’Epifania di terrore per un anziano: rapinatori irrompono in casa e lo minacciano con un bastone Leggi anche: Banditi armati irrompono in casa: momenti di terrore per un ginecologo e i suoi familiari Leggi anche: Assalto in farmacia, rapinatori minacciano tutti e scappano con la cassa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Vigilia dell’Epifania di terrore per un anziano: rapinatori irrompono in casa e lo minacciano con un bastone - La vittima, un 81enne del luogo, si è ritrovato davanti a due individui, con passamontagna e guanti, fuggiti con ori e ... lecceprima.it

Vigilia d'Epifania a dieta Cena semplice semplice. Frittata di spinaci, spinaci e broccoletti di Bruxelles come contorno e un sorso di Merlot nuovo della Valdaso per deglutire. Buona vigilia, a domani. - facebook.com facebook

#5gemnaio #Vigilia #Epifania Seguiamo i Magi in cammino per visitare il Re che è nato. Cerchiamo con fede Gesù, e facciamogli visita! Lo troveremo accanto a Maria, sua Madre; prostriamoci ad adorarlo e saremo liberi dalle varie idolatrie umane. Nell’attesa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.