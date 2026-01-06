Vigili del fuoco e giocatori di basket | doppia Befana benefica per i bimbi del San Matteo

Il 6 gennaio 2026, la tradizione della Befana si è ripetuta all’ospedale San Matteo di Pavia. Vigili del fuoco e giocatori di basket hanno collaborato per portare un momento di gioia ai bambini del reparto di Pediatria. La Befana, arrivata con un mezzo dei vigili del fuoco e un’autoscala, ha portato doni e sorrisi ai piccoli pazienti, rafforzando il senso di comunità e solidarietà.

Pavia, 6 gennaio 2026 – La tradizione è stata rispettata. Anche quest'anno la Befana è arrivata al San Matteo di Pavia con un mezzo dei vigili del fuoco ed è entrata nel reparto di Pediatria passando dal balcone che ha raggiunto con un'autoscala. Con lunghi capelli bianchi, un cappello in testa e in mano una scopa la "vecchia signora" ha portato regali ai bambini e un assegno da 4mila euro frutto della raccolta fatta dall'associazione Amici del sorriso che si occupa dei piccoli ricoverati in Oncoematologia. Pavia - epifania 2026 - la befana dei vigili del fuoco di pavia porta regali e doni ai bambini di pediatria del policlinico san matteo - foto torres-foto torres Prima dell'arrivo della Befana, il vescovo Corrado Sanguineti aveva celebrato la messa accompagnata dai canti intonati dal coro delle voci bianche della parrocchia della Sacra Famiglia di Pavia, diretto da don Vincenzo Migliavacca.

