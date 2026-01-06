VIDEO - Strada Bassa Nuova le fiamme distruggono il sottotetto di un' abitazione

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, un incendio ha interessato il sottotetto di un'abitazione in Strada Bassa Nuova, a Parma. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura dell'edificio. Intervenuti i vigili del fuoco, l'intervento ha permesso di contenere il rogo e limitare ulteriori conseguenze. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Nel corso della nottata tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio è scoppiato un incendio nel sottotetto di un'abitazione in Strada Bassa Nuova a Parma, al civico 37.L'allarme è scattato verso mezzanotte, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Tre squadre sono partite dalla caserma di via Chiavari di.

