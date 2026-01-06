VIDEO – La FIA premia Sébastien Ogier
La FIA ha riconosciuto ufficialmente il successo di Sébastien Ogier durante la cerimonia annuale degli Awards. Il nove volte campione del mondo rally è stato premiato per la vittoria del WRC 2025, un risultato che conferma la sua eccellenza nel settore. Questo evento rappresenta un momento importante per il mondo del motorsport e per gli appassionati di rally.
Un momento della premiazione annuale della FIA, la serata degli Awards. L’attimo mostra la premiazione del nove volte campione del mondo rally Sébastien Ogier per la vittoria del WRC 2025. 🔗 Leggi su Tuttorally.news
? La FIA premia il 9 volte campione del mondo rally S?bastien Ogier ?
