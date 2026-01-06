VIDEO – La felicità di Rovanpera con una trazione posteriore
Nel video si può osservare l’espressione di soddisfazione di Kalle Rovanpera, campione del mondo rally, mentre guida una vettura con trazione posteriore. Un’immagine che mette in evidenza la sua passione e il piacere di guidare in condizioni di gara, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza al volante.
Guardate l’espressione di goduria pura del campione del mondo rally Kalle Rovanpera al volante di una vettura da rally a trazione posteriore. Sembra un bambino che gioca per la prima volta col suo giocattolo preferito. 🔗 Leggi su Tuttorally.news
