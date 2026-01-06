VIDEO – Jon Armstrong test con la Puma Rally1

Da tuttorally.news 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video, vengono mostrati i test di Jon Armstrong con la Ford Puma Rally1, vettura ufficiale di M-Sport, eseguiti su un circuito privato. Il giovane talento si confronta con il veicolo, valutando le sue performance e caratteristiche. Un’occasione per osservare da vicino le capacità della Rally1 e il lavoro di sviluppo condotto dal team durante questa sessione di test.

Test del giovane talento Jon Armstrong con la bestiale Ford Puma Rally1 ufficiale sul circuito privato di M-Sport. Prime prese di contatto importanti. 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Leggi anche: WRC – Gregóire Munster al Monte-Carlo con la Ford Puma Rally1

Leggi anche: Regine del WRC: Ford Puma Rally1

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.