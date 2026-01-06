VIDEO – Incidente di Katsuta in Giappone
Di seguito il dettaglio dell’incidente di Takamoto Katsuta al Rally del Giappone. Il pilota di Toyota Gazoo Racing ha commesso un errore che ha portato a un incidente, influendo sui tempi complessivi della sua performance. Questo video mostra il momento preciso in cui si verifica l’incidente, offrendo un’analisi chiara e obiettiva di quanto accaduto durante la gara.
Ecco il momento esatto in cui il pilota giapponese di Toyota Gazoo Racing, Takamoto Katsuta, sbaglia e occorre in un incidente al Rally del Giappone perdendo tempo preziosissimo. Errore commesso probabilmente nella foga di raggiungere un obiettivo troppo elevato. 🔗 Leggi su Tuttorally.news
