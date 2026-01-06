VIDEO Incendio in via Alfonso Balzico fiamme al terzo piano

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un edificio di via Alfonso Balzico a Cava de’ Tirreni, interessando il terzo piano. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere le fiamme e di mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti, ma l’episodio ha creato apprensione tra i residenti della zona.

Paura a Cava de' Tirreni per un incendio divampato in un'abitazione di via Alfonso Balzico. Le fiamme, secondo le prime segnalazioni, fuoriuscivano da una finestra al terzo piano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, supportati da autobotte e autoscala dalla Centrale.

