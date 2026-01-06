VIDEO - Il traliccio di 36 metri crollato in via Quingenti a San Prospero

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, in via Quingenti a San Prospero, si è verificato il crollo di un traliccio per la telefonia mobile alto 36 metri. L’incidente ha causato disagi e richiede interventi di sicurezza e ripristino. Questa vicenda evidenzia l'importanza della manutenzione e della verifica delle strutture di telecomunicazione presenti sul territorio.

Un traliccio per la telefonia mobile, alto 36 metri, è crollato nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio in via Quingenti a San Prospero. Una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i primi accertamenti sul posto, è l'origine dolosa e, in particolare, il sabotaggio.

