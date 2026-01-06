VIDEO – Il meglio del Rally del Giappone 2025

Il video ripercorre i momenti più significativi del Rally del Giappone 2025, una delle tappe più importanti del Campionato del Mondo WRC. Un’occasione per rivivere frammenti di gara e l’atmosfera unica di questa competizione, caratterizzata dalla passione e dal colore delle prove giapponesi. Un'analisi approfondita di un evento che ha contribuito a definire la classifica del campionato 2025.

