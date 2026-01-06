VIDEO – I test della Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2
Nel video, vengono mostrati i test della Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 svolti dagli equipaggi ufficiali in Francia. Un'occasione per osservare da vicino le caratteristiche e le performance di questa vettura durante le prove di collaudo. Un approfondimento che offre una panoramica realistica e dettagliata del progetto, senza enfasi o sensazionalismi.
Il meglio dei test effettuati dagli equipaggi ufficiali Lancia con la Ypsilon HF Integrale Rally2 in Francia. La vettura italo francese si pone ambiziosi obiettivi sportivi e di mercato sin dal suo debutto. 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Tests Rallye Monte Carlo WRC 2026 Gryazin Lancia Ypsilon Integrale Rally2
