VIDEO | Highlights di Raw Stranger Things del 05.012026

Ecco gli highlights dell’episodio di Raw del 5 gennaio 2026, dedicato a Stranger Things. La serata ha visto incontri di rilievo, tra cui il match per il titolo mondiale tra CM Punk e Bron Breakker. Un appuntamento che ha unito il mondo della WWE con l’universo di Stranger Things, offrendo momenti significativi e di grande interesse per i fan.

Questa notte era la notte dell'attesa edizione di Raw dedicata a Stranger Things, con tanti match importanti come quello per il titolo del mondo tra CM Punk e Bron Breakker. Ecco in pochi minuti il riassunto di tutto quello che è accaduto durante la notte dell'anniversario di Raw su Netflix.

