Viareggio | intossicato da monossido di carbonio 45enne in gravi condizioni

Un uomo di 45 anni, residente a Viareggio, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver subito un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente si è verificato nella zona di Viareggio, coinvolgendo un operaio di origine ghanese. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’intossicazione e le eventuali misure di sicurezza adottate.

VIAREGGIO (LUCCA) – Un uomo di 45 anni, di origine ghanese, operaio residente a Viareggio, è rimasto intossicato da monossido di carbonio. L'allarme è scattato stamattina, 6 gennaio 2026, quando nell'abitazione dell'uomo sono intervenute l'automedica di Viareggio e l'ambulanza della Croce Verde. Il 45enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Versilia .

