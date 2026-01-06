Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 20 | 25

Viabilità Roma e Regione Lazio al 6 gennaio 2026, ore 20:25. A causa del maltempo, diverse strade sono chiuse o parzialmente interdette alla circolazione, tra cui via Salaria, via Tiburtina e via Appia. Si segnalano allagamenti, smottamenti e cadute di massi, con deviazioni su strade alternative. Ricordiamo l'importanza di adottare misure di sicurezza, come l'uso di pneumatici invernali o catene, per garantire viaggi sicuri durante

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio molti disagi dovuti al maltempo sulla nostra regione Restano chiuse alla circolazione a seguito delle forti piogge allagamenti alcune strade in dettaglio via Salaria per uno smottamento della carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est via Tiburtina per esondazione dell'aniene chiusa da Casal di San Basilio a raccordo in uscita dalla città si consiglia di percorrere via di San Basilio verso la Nomentana via di Salone chiuso il tratto tra via delle Case Rosse e via Cesare Cipolletti in entrambi i sensi di marcia chiusa anche via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni nelle due direzioni su via Appia chiuso il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino In entrambe le direzioni Traffico deviato sulle complanari chiusa pagamento la via Ardeatina via Millevoi a via di Tor Pagnotta In entrambe le direzioni via Laurentina chiusa nel tratto tra la rotatoria di Colle dei Pini e Monte migliore nei due sensi di marcia sulla provinciale 227 Pedemontana chiusa per una caduta di un masso su carreggiata al km 22 perle sensazione del fiume sacco chiusa la strada regionale 637 di Frosinone Gaeta al km 7 e 500 ed infine è chiusa anche la strada provinciale 13a a Genazzano via Antonio Gramsci 3 a via Cenci via del Mattatoio causa danneggiamento della sede stradale da Francesca che vende al sale infomobilità è tutto grazie per averci seguito ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stare ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sei semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in Sì per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

