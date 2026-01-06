Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 19 | 10

Il servizio di infomobilità della Regione Lazio segnala numerose chiusure e disagi sulla viabilità a causa delle recenti condizioni meteorologiche. Strade come via Salaria, Tiburtina, Collatina e alcune provinciali sono interdette al transito o soggette a deviazioni. Si consiglia di verificare lo stato del traffico prima di mettersi in viaggio e di utilizzare percorsi alternativi ove possibile. Restate aggiornati attraverso i canali ufficiali per ulteriori informazioni.

Astral infomobilità di nuovo Buon pomeriggio e buona epifania dalla redazione di Aosta l'infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con i disagi dovuti al maltempo sulla nostra regione Restano chiuse al transito veicolare a seguito delle forti piogge allagamenti alcune strade in dettaglio via Salaria per smontare carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est via Tiburtina per esondazione dell'aniene chiusa da Casal di San Basilio a raccordo in uscita da città si consiglia di percorrere via di San Basilio verso la Nomentana chiusa anche via di Salone nel tratto tra via delle Case Rosse e via Cesare Cipolletti in entrambi i sensi di marcia chiusa anche via Collatina tra via dell'Acqua Vergine e via Longoni nelle due direzioni su via Appia chiuso il sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino entrambe le direzioni Traffico deviato sulle complanari via Laurentina chiusa del tratto tra la rotatoria di Colle dei Pini e Monte migliore nei due sensi di marcia sulla provinciale 227 Pedemontana chiusa per una caduta di un masso su carreggiata al km 22 sulla strada regionale 637 di Frosinone Gaeta chiusa per esondazione del fiume sacco al km 7 e 500 chiusa anche la strada provinciale 13a a Genazzano via Arturo Gramsci 3 a via cencella e via del Mattatoio causa danneggiamento della sede stradale segnaliamo inoltre che sono in azione i mezzi spazzaneve sulle strade SR 4 bis del Terminillo sp10 turistica del Terminillo sr521 di Morro e sr577 del Lago di Campotosto da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto A più tardi un servizio della Regione Lazio

